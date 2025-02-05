مناورات الجيش الإيراني.. منظومة "باور 373 " الصاروخية تدمر هدفاً بعيد المدى

العالم - ايران

ونجحت منظومة باور بعيدة المدى والمصنوعة محلياً من اعتراض وتدمير الهدف الافتراضي على ارتفاع عالٍ بعد إيعاز من شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.

وحاكت المرحلة النهائية لمناورات اقتدار 1403، هجوم اهداف معادية على منطقة المناورات في الصحراء المركزية الايرانية، إذ تعاملت منظومة باور 373 مع الهدف المعادي الافتراضي بنجاح ودمرته.

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وتميزت المناورات باستخدام منظومتي الدفاع الجوي "اس 300" و"باور 373" عبر عمليات مركبة لاعتراض الاهداف ذات الارتفاع الشاهق.