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مناورات الجيش الإيراني.. منظومة "باور 373 " الصاروخية تدمر هدفاً بعيد المدى

الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

شهدت المرحلة النهائية من مناورات الدفاع الجوي "إقتدار 1403" التي يجريها الجيش الايراني، تدمير منظومة باور 373 الاستراتيجية هدفا للعدو الافتراضي فجر اليوم الاربعاء.

العالم - ايران

ونجحت منظومة باور بعيدة المدى والمصنوعة محلياً من اعتراض وتدمير الهدف الافتراضي على ارتفاع عالٍ بعد إيعاز من شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.

وحاكت المرحلة النهائية لمناورات اقتدار 1403، هجوم اهداف معادية على منطقة المناورات في الصحراء المركزية الايرانية، إذ تعاملت منظومة باور 373 مع الهدف المعادي الافتراضي بنجاح ودمرته.

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وتميزت المناورات باستخدام منظومتي الدفاع الجوي "اس 300" و"باور 373" عبر عمليات مركبة لاعتراض الاهداف ذات الارتفاع الشاهق.

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