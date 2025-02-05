ظريف: حل مشاكلنا ليس رهنا بالتفاوض مع أمريكا

العالم _ إيران

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظریف، في تصريح له إن "الهدف مما تفعله وزارة الخارجية الإيرانية هو إزالة الحواجز التي تعترض علاقاتنا مع إفريقيا والصين وروسيا ومع جيراننا ولا أعتقد أن أحدا في الحكومة الإيرانية لديه أي أمل في أمريكا، بل نحن نتطلع لإزالة العقبات."

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وتابع: "على الأمريكيين أن لا يسببوا الأذى لبلادنا، وإذا كانوا يزعمون أننا نسعى لامتلاك أسلحة نووية، فقد أصدر قائد الثورة فتوى بهذا الصدد، كما تعهدت إيران سابقا بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وإذا كانت هذه هي مشكلتهم فما عليهم إلا إزالة العوائق."

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