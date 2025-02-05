اللواء صفوي.. العدو لن ينجح في عزل إيران عن محور المقاومة

العالم _ ايران

جاء ذلك في كلمة للواء يحيى صفوي في الملتقى العاشر لسرد ذكريات الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران 1980-1988)وانجازات النظام السياسي الذي أقيم بجامعة الامام الحسين (ع)في طهران اليوم الاربعاء.

وأشار اللواء صفوي إلى أن العدو يسعى لتغيير معتقدات وقيم وأسلوب حياة الشباب الإيراني بهدف عزلهم عن الثورة والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، لكنه شدد على أن هذه المحاولات لن تنجح.

كما دعا صفوي إلى ضرورة العمل بشكل جهادي في مجالات الإعلام والفضاء الافتراضي، مستلهمًا من فترة الدفاع المقدس، لمواجهة الهجمات الثقافية والاقتصادية التي قد تؤثر على المجتمع الإيراني في السنوات القادمة.

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وأكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية على أهمية تبني فكر أساسي لمواجهة هذه التحديات.