"الجولاني" يوجه رسالة إلى أردوغان

العالم - سوريا

ونقلت الصفحة الرسمية لـ"رئاسة الجمهورية العربية السورية" عن الشرع (الجولاني) قوله إن "موقف تركيا الإيجابي والمشرف في دعم قضية الشعب السوري العادلة يمثل نموذجا في الأخوة بين الشعبين".

وأعرب الشرع عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق بين دمشق وأنقرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية "بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مواجهة التحديات في المرحلة القادمة".

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وأمس الثلاثاء وصل رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

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