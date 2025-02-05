الرئيس الإيراني: الامريكيون مخطئون في حساباتهم بشأن ايران

العالم _ ايران

وصرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان الأميركيين يظنون أن كل ما نقوم به يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتنا النفطية، في حين أن هناك العديد من الطرق لتحييد أهدافهم.

وقال الرئيس بزشكيان في "مراسم افتتاح وبدء عمليات تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة في كافة محافظات البلاد" التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء في وزارة الطاقة، في إشارة إلى جهود المديرين في إدارة استهلاك الوقود في البلاد: "يجب أن تستمروا على هذا المسار حتى نصل إلى نقطة تؤمن عزة وكرامة الشعب والبلاد وما يليق بنا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "نحن دولة قوية واحتياطياتنا استثنائية في العالم، والعيش بهذه الطريقة مع هذه الاحتياطيات لا يليق بنا، وهذا خطؤنا".

وفيما يتعلق بموقف أميركا العدائي تجاه الأمة الإيرانية والعقوبات الجائرة عليها، أوضح بزشكيان: "أمريكا تقول إنها ستفرض عقوبات ضد إيران، في حين أننا إن قمنا بإدارة أصولنا بشكل جيد بما ان لدينا علاقات جيدة مع جيراننا، فكيف يمكن بهذه السهولة فرض عقوبات على دولة بهذه القوة وذات العلاقات المديدة مع جيرانها؟".

وشدد: "انهم (الامريكيون) يظنون أن كل ما نقوم به يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتنا النفطية، في حين أن هناك العديد من الطرق لتحييد أهدافهم والتي يمكننا استخدامها لحل مشاكلنا والتفاعل مع جيراننا وتوفير البيئة المناسبة لحياة كريمة لشعب بلادنا".

وليل أمس الثلاثاء، وقع الرئيس دونالد ترامب على مذكرة رئاسية بشأن إيران بهدف إحياء ما يسمى بـ سياسة "الضغط القصوى" عليها، وتسمح بفرض إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ظالمة ضد إيران .

وقال ترامب "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".

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بدوره علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب وتهديداته لإيران بالقول: "إن تجربة سياسة الضغط الأقصى على إيران قد فشلت، وإعادة المحاولة مجددًا ستبوء بالفشل أيضًا".

وقال في تصريح للصحافيين: "إذا كانت القضية الرئيسية هي أن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، فهذا أمر قابل للتحقيق؛ إيران عضو ملتزم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومواقفها في هذا الصدد واضحة تمامًا، وهناك أيضاً فتوى أصدرها قائد الثورة الإسلامية توضح واجب الجميع في هذا الشأن".