الظهور الرسمي الأول لزوجة الجولاني خلال زيارتها لتركيا +صور

العالم - سوريا

وقد علقت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصورة بالقول "سعدت كثيرا باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا".

وأضافت "أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم، وناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".

وأردفت عقيلة الرئيس التركي "أكدتُ أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها. أعتقد أن مستقبلًا يسوده السلام والاستقرار هو ثمرة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق مصدر أمل دائم لشعوب المنطقة".

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وقد تم هذا اللقاء خلال زيارة رسمية أجراها الجولاني إلى أنقرة أمس الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره التركي.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صورة قالوا إنها تعود للدروبي خلال أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة بالزيارة الرسمية التي أجراها الجولاني إلى السعودية، دون تأكيد رسمي لهويتها.