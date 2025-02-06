اللواء باقري: سنقوم بإنشاء قواعد جديدة في بحر عمان والمحيط الهندي

العالم - ايران

وأشاد اللواء باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في هامش مراسم تدشين حاملة الطائرات المسيرة "الشهيد بهمن باقري"، بمبادرة القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في الاستفادة من سفينة تجارية وإنشاء قاعدة بحرية متعددة الأغراض، ووصفها بأنها خطوة قيمة.

وأفاد باقري بأن إنشاء السفن البحرية المتنقلة والقواعد البحرية المتحركة هو أحد الطرق لتعزيز القدرات البحرية للبلاد، وأضاف قائلاً: "حتى الآن، تم تفعيل عدد من السفن البحرية في القوة البحرية للحرس الثوري والبحرية الإيرانية، وهي الآن في طور تنفيذ مهامها."

وأشار اللواء باقري إلى قدرات هذه السفينة الجديدة قائلاً: "تتمتع هذه السفينة بقدرة على نقل الزوارق السريعة المزودة بالصواريخ، والطائرات من دون طيار ذات المهام المتنوعة، والمروحيات، بالإضافة إلى قدرة دفاعية صاروخية لحمايتها من التهديدات الجوية والبحرية. وفي كلمة واحدة، هي قدرة بحرية مناسبة في المناطق البعيدة للدفاع عن مصالح إيران وأمن الممرات المائية المختلفة لأسطولها التجاري والنفطي."



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وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن هذا المسار سيستمر، وقال: "سنقوم بإنشاء عدد من القواعد البحرية من هذا النوع حسب الحاجة، حيث ستكون الخطوة الأولى في بحر عمان والمحيط الهندي، وفي الخطوات التالية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا البحرية، وممراتنا المائية، وأساطيلنا البحرية، مما سيجلب الأمان لتجارتنا."

وأشار اللواء باقري إلى الخطأ الحسابي الذي ارتكبه العدو في تقييمه للقدرات الإيرانية، وقال: "لقد أخطأ العدو في حساباته بشأن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والردع المستدام، وإرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في الدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم."



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وقال اللواء باقري إنه خلال هذين الشهرين تم عرض جزء صغير من قدرات إيران، وأضاف: "تم تنفيذ إدخالات من قدرات متنوعة في البحرية الإيرانية، والقوة البحرية للحرس الثوري، وطائرات بدون طيار للجيش، وأبعاد أخرى، وتم إضافة قدرات جديدة إلى قواتنا المسلحة. تم إجراء تدريبات متنوعة وسيتم إجراء المزيد منها، وهذه التدريبات تظهر قدرات واستعداد قواتنا المسلحة."

وأكد اللواء باقري على الاستعداد المتزايد للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد، مشيرًا إلى أن "أعداءنا قد تلقوا الرسائل اللازمة وأدركوا أننا نكون يومًا بعد يوم أكثر استعدادًا للدفاع عن وطننا، وأنه لا يوجد أي تهديد يمكن أن يكون له معنى أو تأثير على بلادنا."