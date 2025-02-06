العراق يدين دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد البيان، أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".

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وتابع، أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، معتبرة، أن "هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".

وجددت وزارة الخارجية- بحسب البيان- "دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".