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العين الاسرائيلية..

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

 ركز الاعلام العبري على اللقاء الذي تم بين نتنياهو وترامب في البيت الابيض وما جرى خلاله من بحث حول الاوضاع في غزة، لاسيما تكرار الرئيس الامريكي ترامب لمواقفه عن خطط التهجير، فضلا عن تحركات الجيش المصري في سيناء، ناهيك عن عملية تسير نوعية بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمد سويدان ان ما اعلنه ترامب هو جزء الرؤية الاسرائيلية التي يتبناها ترامب المتعلقة بترحيل الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان ليس فقط في غزة بل ايضا بالضفة الغربية.

واوضح انه اذا ما قرأ تاريخ نتنياهو وافكاره نجد انه يعبر دائما ان الوجود الاسرائيلي في الضفة هو ضرورة لحماية امن "اسرائيل"، وهذا ما نقله ترامب الاكثر حرصا على امن الكيان الاسرائيلي باقامة مشروع توسيع الاستيطان وتهجير اهل غزة.

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