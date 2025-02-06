خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمد سويدان ان ما اعلنه ترامب هو جزء الرؤية الاسرائيلية التي يتبناها ترامب المتعلقة بترحيل الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان ليس فقط في غزة بل ايضا بالضفة الغربية.

واوضح انه اذا ما قرأ تاريخ نتنياهو وافكاره نجد انه يعبر دائما ان الوجود الاسرائيلي في الضفة هو ضرورة لحماية امن "اسرائيل"، وهذا ما نقله ترامب الاكثر حرصا على امن الكيان الاسرائيلي باقامة مشروع توسيع الاستيطان وتهجير اهل غزة.

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