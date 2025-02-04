نتائج لقاء ترامب بنتنياهو وتوقعات بمصير الحرب على غزة!

العالم – العين الإسرائيلية

وفيما يتعلق بلقاء ترامب بنتنياهو هو خبر الساعة في وكالة الأنباء العالمية والمدى الذي سيفضي إلى نتائج عملية بالأساس والتي يسعى نتنياهو لتحقيقها على مختلف المستويات.

أكد نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي أنه يتضح من خلال التعليقات الصحفية الإسرائيلية أن هناك اهتماما كبيرا ويمكن اعتباره الاهتمام الاستراتيجي فيما يتعلق بهذه الزيارة وتحديدا لجهة الأمال التي يعلقها بنيامين نتنياهوعلى هذه الزيارة على عدة مستويات، على مستوى الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى السياسة الإسرائيلية وأيضا على مستوى ترتيبات المنطقة.



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ولفت عواضه إلى أنه يبدو أن هناك صفقة كبيرة ستحصل وهذا ما يريده نتنياهوربطا بما سماه بالإنجازات التي تحققت في منطقة في الإقليم بشكل عام من غزة إلى لبنان إلى سوريا والعراق واليمن وصولا إلى الضربات التي وجهت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك يعتبر نتنياهو بأنه حقق إنجازات عسكرية يمكن أن تصرف على المائدة الأمريكية إذا صح القول من خلال إبرام صفقة كبيرة.

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ورصد البرنامج ذهاب نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحمل في جعبته عقدة فشله في القضاء على حركة حماس، ولكن أمامه خطة ترامب لتهجير أبناء القطاع إلى مصر والأردن وهي خطة غير قابلة للتحقق برأي مسؤولة سابقة في الإدعاء الإسرائيلي. نتنياهو يذهب إلى واشنطن وهو بالأساس لم يحقق أهدافه في إنهاء القدرة والسيطرة على حماس هذا كان هدفه الرئيسي والمقاومة في قطاع غزة، لا بل تمكنت كما نشاهد حركة حماس من أن تفرض شروطها في المفاوضات والتي أدت بالتالي إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة كما يقول معلقون إسرائيليون في الإعلام العبري.

وناقش البرنامج مشهد إطلاق سراح الأسرة في غزة حيث يبدو أن حقيقة ما يقلق الإسرائيلي أكثر هو إطلاق سراح الأسرة الفلسطينيين من سجون الاحتلال لاسيما وتحديدا الرموز القادة.

وبحث البرنامج في موضوع إذا لم يتم إيجاد بديل عن حركة حماس والجهاد في قطاع غزة، سوف تعودان بشكل أقوى مستقبلا بحسب مسؤولة سابقة في الموساد الإسرائيلي.

ضيف البرنامج:

-نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي

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