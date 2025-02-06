شاهد ..عائلات فلسطينية تعيش في كهوف تحت الارض والسبب؟!

العالم - مراسلون

بصعوبة بالغة تمكنا من الوصول إلى خربة المفقرة جنوب الضفة الغربية، حيث عائلات فلسطينية أجبرها الاحتلال على العيش تحت الأرض، كاميرا العالم التقت الفلسطيني رائد حمامدة الذي يسكن داخل كهف في ظروف غاية في الصعوبة، تحدث إلينا عن فصول من المعاناة، وفي المقابل حالة صمود أسطوري في أرض الأباء والأجداد.



حيث قال رائد حمامدة "نسكن الكهوف لان الاحتلال يمنعنا ان نبني دار فوق الارض وما نبنيه يهدمه ومهددين ان اي يهدم لنا اي شيء نبنيه فوق الارض، لجأنا للمهوف لنحمي اولادنا من برد الشتاء والامطار والخوف وهذه معانتنا، نحن نقبل بهذه المعيشة لان هذه ارضنا واذا خرجنا منها سيضعوا يدهم عليها وهذا ما يريدوه فهم يهدمون ديارنا لكي نخرج من هذه الارض ونتركها لهم، لكننا نقول لهم لا، نحفر تحت الارض ولن نترك اراضينا".

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على بعد أمتار من كهف أبو سند التقينا عائلة فلسطينية أخرى، ترتسم على وجوه صغارها قبل كبارها حياة البؤس والشقاء، عائلة تعاني الأمرين كما باقي أصحاب الأرض في المنطقة، الاحتلال يمنعهم من البناء فوق الأرض، ولم يبق لهم شيء من مقومات الحياة، بغية طردهم والاستيلاء على أراضيهم، ربة العائلة هذه بكل مرارة، حدثتنا عما يختلج قلبها.

وقالت خضرة حمامدة " المياه تسقط علينا كما ترون ونعاني من البرد والسقيع والحصول على الحطب ونعاني من المستوطنين الذين يمنعونا من ان نقوم برعي الغنم، قبلنا بعيشتنا لان هذه ارضنا لكي نعيش نحن واولادنا لكن المستوطنيين هم من يقوموا بمضايقتنا".

هذه التجمعات الفلسطينية في المناطق النائية ، تضاعفت هجمات المستوطنين عليها لانهاء الوجود الفلسطيني.

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