شاهد.. 'موسى كليم الله' يتألق في مهرجان فجر السينمائي الـ43

العالم - مراسلون

في مهرجان فجر السينمائي، يتألق الفن السابع من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام التي عُرضت، وعكست عمق وثراء السينما الإيرانية.

لطالما كانت الأفلام التاريخية والدينية جزءًا أساسيًا من السينما الإيرانية، حيث يتناول صناع السينما الإيرانيون هذه المواضيع بدقة ووفق التعاليم الدينية بأسلوب خاص وفريد، مثل فيلم 'موسى كليم الله.

الفيلم تم عرضه في مهرجان فجر السينمائي بنسخته الثالثة والأربعين حيث تتطرق وخلال مئة وأربعين دقيقة، إلى فترة ما قبل ولادة النبي موسى (عليه السلام) حتى أن الغت به أمه في نهر النيل.

موسى كليم الله الذي أنتجته مؤسسة 'سيما فيلم' التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، استغرق تصويره جهوداً كبيرة، حيث تم إنشاء ديكورات ضخمة بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤثرات البصرية والصوتية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.



وقال منتج الفيلم، محمود رضوي، انه 'قمنا بإنشاء استوديو مجازي لتصوير بعض المشاهد، والاستوديو كله من صنع الشباب الإيرانيين، ولم نستخدم أي خبراء أجانب في هذا الفيلم'.

شارك في الفيلم مجموعة من أبرز الممثلين الإيرانيين، منهم مریلا زارعي، وعلي رضا کمالي، وبهنام تشكر، وبهاره كيان أفشار، وفرهاد آئیش، الذين قدموا أداءً مميزاً جسدوا من خلاله شخصيات الفيلم ببراعة.

شاهد ايضا..تمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال لمهرجان "صبح" الإعلامي الدولي



واشار مخرج الفيلم، ابراهيم حاتمي كيا الى انه 'قمنا بعملية ما قبل الإنتاج لمسلسل موسى كليم الله، وكان الفيلم السينمائي نقطة انطلاق لإنتاج المسلسل، مما منحنا الثقة للمضي قدماً في هذا المشروع الضخم'.

فيلم 'موسى كليم الله، بتوقيت الفجر' ليس مجرد عمل سينمائي، بل ملحمة فنية ضخمة تجسدت فيها إبداعات السينما الإيرانية. ومن المقرر أن يتحول الفيلم إلى مسلسل تلفزيوني، ليستمر في تقديم القصة الدينية التاريخية بأسلوب مميز.