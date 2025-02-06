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إيران تتوعد بردود فعل قاسية على تهديدات الأعداء

إيران تتوعد بردود فعل قاسية على تهديدات الأعداء
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه توعد اللواء حسين سلامي، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية برد قاس على اي عدوان يستهدف ايران وقال ان التهديدات ضد إيران ستقابل بردود فعل قاسية وغير متوقعة

العالم - بانوراما

وفي تصريح لقناة العالم علق سلامي على التهديدات الاسرائيلية بالقول ان ايران على دراية بهذه التهديدات منذ سنوات، ولكن الأهم من التهديدات هو رد ايران الذي سيكون قاسيا وحاسما.

واعلن بان ايران برهنت عمليا سابقا عقيدتها الدفاعية. وعن تصريحات ترامب التي افاد فيها بان ايران قوية اكد سلامي ان ترامب، خلال فترة رئاسته السابقة ادرك قوة إيران وحكم بناء على هذا الواقع.

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يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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