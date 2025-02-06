إيران تتوعد بردود فعل قاسية على تهديدات الأعداء

العالم - بانوراما

وفي تصريح لقناة العالم علق سلامي على التهديدات الاسرائيلية بالقول ان ايران على دراية بهذه التهديدات منذ سنوات، ولكن الأهم من التهديدات هو رد ايران الذي سيكون قاسيا وحاسما.



واعلن بان ايران برهنت عمليا سابقا عقيدتها الدفاعية. وعن تصريحات ترامب التي افاد فيها بان ايران قوية اكد سلامي ان ترامب، خلال فترة رئاسته السابقة ادرك قوة إيران وحكم بناء على هذا الواقع.



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