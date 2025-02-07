تحذيرات مصرية أردنية جديدة بشأن مخطط تهجير سكان غزة

العالم – خاص بالعالم

تداعيات كارثية لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة، حذرت منها مصر التي ترفض حتى الآن خوض مغامرة ترامب بشأن قطاع غزة. وزارة الخارجية جددت تأكيدها على مصر ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره سواء بشكل مرحلي أو نهائي، مشددة على أن مصر لن تكون طرفا في ذلك، مؤكدة ضرورة التعامل مع جذور الصراع المتمثلة بوجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود.

شاهد أيضا.. إيطاليا وإسبانيا ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة

عمان ترى في خطة ترامب تهديدا وجوديا، وخطرا على الهوية الأردنية؛ أمر على ما يبدو دفع الملك عبد الله الثاني إلى حمل تحذير إلى ترامب، الذي من المقرر أن يلتقيه خلال أيام، تحذير كشف عنه ثلاثة مسؤولين أردنيين كبار، ينص على أن نقل سكان غزة هو وصفة للتطرف تنشر الفوضى في المنطقة وتعرض السلام الأردني الاسرائيلي للخطر. خشية الأردن تتمحور حول إمكانية أن يكون تهجير سكان غزة مقدمة لطرد ثلاثة ملايين فلسطيني آخرين من الضفة الغربية.

شاهد أيضا.. ترامب: "إسرائيل"ستسلمنا القطاع بعد إنتهاء القتال

حماس، المعني الأبرز بهذه الخطة، وصفتها بالإرادة المعلنة لاحتلال القطاع، مشيرة إلى رفضها القاطع للخطو؛ ودعت إلى قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير القسري للغزيين، وشددت على أن غزة لا تحتاج الى دولة لتسيير شؤونها، مؤكدة أنها لا تقبل استبدال احتلال بآخر، داعية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة التهجير القسري، دعوة يبدو أنها لاقت أذنا صاغية في الجبهة الشعبية والتي دعت بدورها إلى وحدة الصف لمواجهة التطهير العرقي، وأكدت أن المخطط يهدف لإعادة إنتاج نكبة جديدة بدعم أميركي.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برر القرار الاميركي بأن غزة غير صالحة للسكن حاليا، وأن على سكانها العيش في مكان آخر أثناء إعادة إعمارها، دون التطرق إلى ما إذا كان الفلسطينيون سيعودون إلى غزة بموجب المخطط الأمريكي أم لا.