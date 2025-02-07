لبنان: أي مسعى لتهجير الفلسطينيين هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

العالم - لبنان

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها اليوم، عن قلقها العميق إزاء مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاعه بشكل قسري من أرضه التي تعتبر حقا تاريخيا وقانونيا له بموجب القرارات الدولية ذات الصلة.

وتحفظت على المساس بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

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وشددت على أن "أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما الموجودين في لبنان، ما يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني".

وأكدت، تمسك لبنان بالشرعية الدولية وبحق الإنسان بالعيش الكريم داخل حدود وطنه.

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وجدد البيان، دعوة لبنان المجتمع الدولي إلى العمل العاجل والجاد على تنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ورفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ عقود ووضع حد لدوامة العنف واللا استقرار التي تتخبط فيها المنطقة.