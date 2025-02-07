الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'أسوشيتد برس'..

مصر تبلغ واشنطن أن اتفاق التسوية مع كيان 'اسرائيل' في خطر

مصر تبلغ واشنطن أن اتفاق التسوية مع كيان 'اسرائيل' في خطر
الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون مصريون لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أن "اتفاقية السلام" أو ما تسمى بإتفاقية "كامب ديفيد" مع الاحتلال الإسرائيلي تواجه خطرًا كبيرًا بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

العالم - مصر

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مسؤولة تأكيدها أن مصر أوضحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللاحتلال الإسرائيلي أنها ستقاوم أي مقترحات من هذا النوع، مشيرة إلى أن اتفاق التسوية الذي دام نحو نصف قرن بات مهددا بالانهيار.

اقرأ ايضا:

تصريحات ترامب حول 'تطهير غزة' تربك حلفاءه العرب وتزعزع استقرارهم

وأكد مسؤول مصري أن الرسالة الرسمية التي تحمل هذا الموقف تم تسليمها إلى البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس، بينما أفاد مسؤول آخر بأن الرسالة نفسها نُقلت إلى الاحتلال وحلفائه في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

من جانبه، أكد دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن مصر أرسلت رسائل معارضة شديدة اللهجة عبر قنوات متعددة، مشيرا إلى أن القاهرة تعتبر هذه الخطة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

اقرأ وشاهد أيضا:

ترامب وأضغاث أحلام التهجير والإستيلاء على غزة

وأشار الدبلوماسي إلى أن مصر رفضت مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والدول الأوروبية في وقت سابق من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن تلك المقترحات السابقة كانت تُناقش بشكل سري، على عكس خطة ترامب التي أعلن عنها علنًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

روابط ذات صلة

تصريحات ترامب حول 'تطهير غزة' تربك حلفاءه العرب وتزعزع استقرارهم

ترامب وأضغاث أحلام التهجير والإستيلاء على غزة 

حماس تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال تطبيق البروتوكول الإنساني

تحقيقا لوعود ترامب ..هل ينوي الإحتلال إفراغ"الضفة"ليسيطر عليها؟