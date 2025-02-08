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'نحن اليوم التالي'.. لافتة للقسام بموقع تسليم الأسرى

'نحن اليوم التالي'.. لافتة للقسام بموقع تسليم الأسرى
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه رفع كتائب القسام لافتة كبيرة على المنصة الرئيسية لتسليم الأسرى في دير البلح وسط قطاع غزة، كتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية : نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي، وذلك ردا على مطالبة الكيان الإسرائيلي بألا تحكم حركة حماس قطاع غزة.

العالم - بانوراما

وجاء اختيار القسام لعبارة 'نحن اليوم التالي'بعد أيام من مطالبة تل ابيب بمغادرة قادة حماس قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث ترمب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

أما تحت المنصة، فكتبت القسام بالعبرية عبارة 'النصر المطلق'، التي اشتهر بها نتنياهو، مع صورته وصورة دبابة إسرائيلية مدمرة. وأشارت حماس إلى أن النصر المطلق الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوما أوهام تحطمت على أرض غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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