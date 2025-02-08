'نحن اليوم التالي'.. لافتة للقسام بموقع تسليم الأسرى

العالم - بانوراما

وجاء اختيار القسام لعبارة 'نحن اليوم التالي'بعد أيام من مطالبة تل ابيب بمغادرة قادة حماس قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث ترمب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

أما تحت المنصة، فكتبت القسام بالعبرية عبارة 'النصر المطلق'، التي اشتهر بها نتنياهو، مع صورته وصورة دبابة إسرائيلية مدمرة. وأشارت حماس إلى أن النصر المطلق الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوما أوهام تحطمت على أرض غزة.

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