الجنوب السوري تحت الإحتلال الإسرائيلي

العالم - انقلاب الصورة

فمنذ سقوط نظام الرئيس الأسد، والعدو الإسرائيلي يستبيح كل شيء في سوريا، يتوغل، يقتطع أراضي، يحتل مناطق، يستعرض عسكرياً، يدخل بالدبابات، وينصّب نفسه حامياً للجماعات في سوريا. يضرب ويستهدف المنشآت العسكرية، ولم يبقِ أي شيء إلا واستهدفه في سوريا.

لكن الغريب أن الحكم الجديد"لم ينبس ببنت شفة"، إلا بتصريحات خجولة لم يسمع بها أحد على المستوى الدبلوماسي الضيق. هذا النوع من التصريحات السياسية شكّل تشجيعاً للعدو الإسرائيلي، لأن العرب لم يتحركوا، لم يتحدثوا، ولم يستنكروا، وكأنهم غير موجودين، وكأن سوريا ليست من العالم العربي، وكأن ما يجري في سوريا ليس خطراً على كل المنطقة العربية.

وليس جزءا من مشروع بشّر به نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على"إسرائيل الكبرى"، و"إسرائيل العظمى"، وشرق أوسط جديد، وكل ما يجري في سوريا من قبل العدو الإسرائيلي يتم بدعم أمريكي واضح ومباركة أمريكية، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قضم مساحات واسعة من سوريا حتى الآن.



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في أيام النظام السابق، على الأقل كان هناك اعتراض للصواريخ الإسرائيلية، إطلاق صواريخ ومضادات أرضية على الطائرات الإسرائيلية، على الاقل كان النظام السابق يصدر بيانات ويحتفظ بحق الرد. كان هناك نظام معادٍ لـ"إسرائيل" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولم يتجرأ العدو الإسرائيلي على الدخول متراً واحداً أو خرق الاتفاق الدولي المعقود عام 1974 الخاص بجنوب سوريا.

اليوم نتحدث عن استباحة وتوغل واقتطاع للأراضي وإقامة منشآت عسكرية وهذا العدو الإسرائيلي يتحدث وكأنه باقٍ للأبد في سوريا في هذه المناطق حيث أن التقارير تتحدث عن مساحات واسعة، يُقدر أنها تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر مربع بحسب بعض الإحصاءات، تمتد عبر محافظات الجنوب السوري.



وزير الحرب الإسرائيلي صرح بأنه يريد أن يكون الجنوب السوري منزوع السلاح، لا وجود لأي قوة مسلحة حتى للقوة الشرعية للحكم الجديد. ممنوع أن يكون هناك سلاح في الجنوب السوري؛ الإسرائيلي يريد فرض ما يريده في هذه المنطقة.

ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو جزء من سياسة جديدة يريد الكيان من خلالها أن يتكرس في الجنوب السوري، وألا يكون على غرار جنوب لبنان الذي عانى منه الإسرائيلي تاريخياً بسبب وجود مقاومة قوية ساهمت في تحرير الأرض ودحر المحتل. هم يريدون الآن أن يحتلوا الجنوب السوري دون وجود أي سلاح، ليس فقط احتلالاً، بل بسط سلطتهم وجعل المواطن السوري تحت هيمنتهم.

هذا ما قاله يسرائيل كاتس وأكد عليه نتنياهو، نتنياهو قرر أن يكون الحاكم على المحافظات في جنوب سوريا، بل أن يكون حاكماً على دمشق. هو الذي يقرر، هو الذي يمنع، هو الذي يبيح، هو الذي يعاقب، هو الذي يسامح. كل شيء يفعله الاحتلال الإسرائيلي هو المباح.

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