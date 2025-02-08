وصول 43 أسيرا فلسطينيا إلى رام الله ضمن الدفعه 5 من المرحله الأولى

العالم – خاص بالعالم

الدفعة الخامسة من الاسرى المحررين، ومازال الاحتلال الاسرائيلي يشعر بهزيمة داخلية يعكسها على الواقع بتهديد الاسرى بان اي احتفاء او احتفال او استقبال بهم سيواجه بالاعتقال والانتقام منهم ومن ذويه.

لكن رغم ذلك كسرت التهديدات الاسرائيلية في اللحظة الاولى لوصول ثلاثة واربعين اسيرا في رام الله تنفسوا الحرية واستقبلوا الحياة من جديد ، هذا شاب فلسطيني اعتقل طفلا وو يحرر في عمر الشباب.



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سيارات الاسعاف كانت بانتظار الاسرى المحررين والذين كان يعاني بعضهم من السقم والضعف والهزال بفعل اجراءات الاحتلال ، هؤلاء نقلوا مباشرة الى المشافي الفلسطينية لتلقي العلاج.

ورغم الفرحة التي انهالت على ذوي الاسرى الا ان بعض المختصين بشؤونهم مازالوا ينتظرون بدء المرحلة الثانية والتي يؤكدون انها ستكون الاصعب تفاوضيا الاحتلال هزم من جديد والانتقام لن يغير من طعم مرارة الهزيمة.

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