الجيش السوداني يغيّر معادلات المعركة ويقترب من الخرطوم

العالم – خاص بالعالم

الجيش يواصل تقدمه نحو العاصمة بعد التحام قوات النخبة المكونة من الجيش وقوات مساندة من جهاز المخابرات وقوات درع السودان مع القوات الموجودة بمعسكر حطاب في الجزء الشمالي الشرقي من محلية شرق النيل بشمال شرقي الخرطوم.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش والقوات المساندة له اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الإستراتيجية في منطقة مقرن النيلين بالخرطوم.

واضافت ان قوات الجيش تخوض معارك على تخوم منطقة جياد الصناعية التي تبعد نحو اربعين كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم.

وأضاف المصدر أن الهدف من هذا الالتحام هو الربط بين عدد من قواته القادمة من خارج الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية.



مصادر محلية اكدت ان قوات الجيش والقوات المساندة اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الإستراتيجية في منطقة مقرن النيلين بالخرطوم.

واضافت ان الجيش يخوض معارك على تخوم منطقة جياد الصناعية التي تبعد نحو اربعين كيلومترا جنوب الخرطوم.

هذا ودارت معارك عنيفة في حي كافوري آخر معاقل الدعم السريع بالخرطوم بحري، استخدم خلالها الجيش الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.



معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وعناصر من الدعم السريع، قرب جسر سوبا الاستراتيجي الذي يربط غرب مدينة الخرطوم بشرقها.

وتتكون العاصمة السودانية الخرطوم من ثلاث مدن هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، ويفصل بين هذه المدن نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق.



وترتبط هذه المدن بعشر جسور ذات أهمية استراتيجية، خمسة جسور تربط بين الخرطوم وبحري وهي سوبا، والمنشية، وكوبر، والنيل الأزرق والملك نمر.

فيما يربط جسران بين أم درمان وبحري بينما تربط ثلاثة جسور بين الخرطوم وأم درمان.

وبعد التطورات الأخيرة، تمكن الجيش من وقف الحركة في جسر الملك نمر بعد سيطرته على مدينة بحري.

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