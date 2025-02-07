ابوعبيدة يكشف أسماء 3 أسرى إسرائيليين يعتزم الإفراج عنهم غدا

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وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور إبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر غدا السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق سراح الدفعة الجديدة من الأسرى.

وقالت الهيئة إن "إسرائيل" تلقت قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غدا وهي قائمة مقبولة لديها.

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ونقل موقع "والا" العبري أن عائلات الأسرى الإسرائيليين أُبلغت بأن الوفد المفاوض سيتوجه إلى الدوحة بعد انتهاء عملية إطلاق سراح الأسرى.

كما ذكر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الموساد والجيش حصلا على قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاقهم غدا وفقا للخطة.

أما موقع أكسيوس الأميركي، فنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حماس سلمت قطر ومصر قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي وافق عليهم.

في غضون ذلك، صرّح رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر تعقيدًا، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيقها.

وأضاف، في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية، أن هدفه هو الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات، في غزة.

الأسرى الفلسطينيون

في الأثناء، أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنه في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، سيتم غدًا تحرير: 18 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من قطاع غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، يعتقل الكيان الإسرائيلي في سجونه أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد.