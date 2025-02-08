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هكذا رد زيلينسكي على طلب ترامب حول الموارد الارضية النادرة

هكذا رد زيلينسكي على طلب ترامب حول الموارد الارضية النادرة
السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

في مقابلة مع وكالة رويترز، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون أوكرانيا الهائل من الموارد الأرضية النادرة والمعادن المهمة، وذلك في إطار سعيه لجذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق.

العالم _ أميركا

وكان ترامب قد أعرب عن رغبته في أن تزود أوكرانيا الولايات المتحدة بهذه الموارد مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية، مشددًا على أهمية التفاوض على "اتفاق" يضمن تبادل المعادن النادرة كضمان مقابل المساعدات الأمريكية.

ردًا على ذلك، قال زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدًا على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية.

كما أعلن زيلينسكي عن استعداد بلاده لاستقبال "استثمارات من الشركات الأمريكية" في مجال المعادن النادرة، التي تُستخدم بشكل واسع في صناعة الإلكترونيات.

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من جانبه، أشار ترامب إلى إمكانية لقائه مع زيلينسكي الأسبوع المقبل، معبرًا عن رغبته أيضًا في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "من المحتمل أن نلتقي في الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى التزامه بإنهاء الحرب في أوكرانيا حال عودته إلى البيت الأبيض، رغم عدم تحديده لكيفية تحقيق ذلك.

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