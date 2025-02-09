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السعودية تؤكد رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

السعودية تؤكد رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

 ثمنت السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما ثمنت المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

العالم - السعودية

وأكدت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاحد، رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وقالت إن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

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وشددت السعودية على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس دخيلا عليها أو مهاجرا إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول الكيان الإسرائيلي للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

وأكدت المملكة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

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