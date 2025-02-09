ظريف: اليوم نصنع الصواريخ بدلا من توسل الآخرين

العالم - إيران

و حضر المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف" عرض فيلم "إله الحرب" للمخرج حسين دارابي في مركز المؤتمرات والاعلام والسينما ببرج ميلاد في طهران، ضمن أعمال مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ43.

وبعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم صرح ظريف للصحفيين :"لم نتحدث عن الصواريخ خلال المفاوضات، لكننا قلنا أيضا على هامش المفاوضات إننا كنا نتوسل الآخرين بمنحنا صاروخا، لكننا اليوم نصنعه بأنفسنا وهذا هو فخر بلدنا."

وأضاف ظريف: الصاروخ سلاح أتيح لنا استخدامه وفق قواعد الحرب والموقف الديني، وتبين أننا قادرون على ذلك، لكن مسألة الأسلحة النووية قضية مختلفة تماما وفتوى قائد الثورة الإسلامية أغلقت هذه القضية إلى الأبد.

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وعن الشهيد طهراني مقدم (المؤسس الرئيس لصناعة الصواريخ الإيرانية) قال ظريف: "إنه فخر الوطن ونحن جميعا مدينون للشهداء وذويهم إلى الأبد، ونحن فخورون بهؤلاء النبلاء الذين قدموا الكثير من التضحيات وضحوا بكل شيء واستطاعوا الدفاع عن وطنهم."

يشار إلى أن فيلم "إله الحرب" هو الإنتاج الثالث للمخرج "حسين دارابي" وهو من إنتاج "سعيد سعدي "ويشارك في منافسات مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ43.

يتناول هذا الفيلم تصوير رواية حساسة لحدث معاصر حقيقي ومهم في مجال تطور الصواريخ الإيرانية، ويقال إن "إله الحرب" هو اللقب الذي أطلقه الأميركيون على الصاروخ الذي أنتجته إيران خلال الحرب المفروضة (الإيرانية-العراقية 1988-1980) بالاعتماد على القدرات الداخلية.