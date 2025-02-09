أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل وفد حماس

العالم - إيران

والتقى اليوم الأحد رئيس وأعضاء المجلس القيادي للمقاومة الفلسطينية في حركة حماس، مع علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وأجروا مشاورات معه.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين وعملية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني، كما تبادلا التهاني بانتصار شعب غزة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

ووفقا لبيان نشرته حركة حماس حول هذه الزيارة، فقد أشارت إلى أن اللقاءات بالمسؤولين الإيرانيين تناولت "بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدى 15 شهراً من الصبر والصمود والثبات والمقاومة".. كما تم التوقف "عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين، بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة بالتهجير أو عزل مناطق من القطاع".

إقرأوا المزيد: طهران.. مهرجان فجر السينمائي منصة فنية مهمة في المنطقة

وأضافت في بيانها: "تم خلال هذه اللقاءات أيضا مناقشة وبحث التحديات القائمة وفي مقدمتها استمرار المفاوضات والإغاثة وإعادة الإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وإعمال حقوق الأمة الفلسطينية، وكذلك مشهد العودة الأسطورية للاجئين الفلسطينيين، في حين تم إبطال كافة أهداف المحتلين وخاصة تهجير وعزل مناطق غزة".

وذكرت حماس أيضا بأن: " قائد الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران الإمام السيدعلي الخامنئي قد اشاد بالأداء البطولي للمقاومة وكيف تحولت غزة إلى نموذج أسطوري على مستوى العالم ولكل من يؤيد المقاومة، كما أكد على أن بركة الشهداء تؤدي حتماً إلى النصر، وهو ما يؤدي إلى تعزيز نهج المقاومة."

كما أفادت حماس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد على التزام الجمهورية الإسلامية بتوفير كل دعم يساهم في تعزيز انتصارات الشعب الفلسطيني ودعمه في المقاومة، ومجالات إعادة الإعمار لتبقى انتصارات المقاومة قائمة في المنطقة، ودعوته إلى أن "تضطلع كل دول المنطقة في مشروع إعادة قطاع غزة للشعب الفلسطيني وإعادة إمداد الفلسطينيين."

هذا ووصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة وخليل الحية إلى طهران في زيارة رسمية أمس السبت، والتقى مع قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.