تأكيد إيراني على التفاعل الأقصى مع أفغانستان

العالم - إيران

وأضاف علي رضا أحمدي، في مؤتمر صحفي في مزار شريف بأفغانستان، عشية الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "إن الصحوة والوعي العالمي وعدم الخضوع والصمود والمقاومة هي رسالة ودرس الثورة الإسلامية الإيرانية للدول المستضعفة والإسلامية".

وأكد أن إيران وفقا لقرار قائد الثورة الإسلامية، تؤكد على التفاعل بحد أقصى مع أفغانستان، وأوضح: "لقد وضع قائد الثورة الإسلامية سياسة التفاعل الأقصى مع الشعب الأفغاني على جدول الأعمال ويعتقد أن مشاكل المنطقة يجب حلها من قبل دول المنطقة".

وأضاف أحمدي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لسياساتها وتوجيهاتها، تدعم أي إجراء يساعد على ضمان السلام والاستقرار".

وفي جزء آخر من حديثه قال: "إن تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان يعد من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا الصدد تستمر المشاورات والجهود لإقامة المعرض التجاري في أقرب وقت ممكن".