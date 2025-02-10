المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد الفوري على رسوم جمركية أمريكية

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وفي مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ فريدريش ميرتس قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير الجاري، قال شولتش إن "استراتيجيته للتعامل مع الرئاسة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب شملت كلمات واضحة ومحادثات ودية".

وتابع "يجب ألا نخدع أنفسنا. ما يقوله الرئيس الأمريكي هو ما يعنيه"، ومن جانبه، دعا ميرتس الذي يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنحو 30%، إلى استراتيجية أوروبية مشتركة، مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد على ترامب بندية على قدم المساواة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت ترامب من أن "الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على أي شريك تجاري يفرض رسوما غير عادلة أو تعسفية على سلع التكتل"، وأكدت أن "علاقتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم. هناك الكثير على المحك."

كان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول في الأسبوع المقبل، في تصعيد كبير لحربه التجارية.

ولم يحدد ترامب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأمريكية.

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وقال ترامب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والعجز التجاري الكبير في السلع.

ولم يقدم تفاصيل حول موعد تنفيذ هذه الإجراءات أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكنه التفاوض للحصول على إعفاء، كما فعلت كندا والمكسيك.