1400 مدينة تحتفل بذکری انتصار الثورة الاسلامية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ساحة الحرية في طهران، مهدي أميري ان الجماهير الايرانية، سبقت موعد انطلاق المسيرات وهي الساعة 9:30 صباحاً وجابت شوارع العاصمة والمدن الايرانية.

وأكد مراسل العالم ان مسيرات ذكری انتصار الثورة الاسلامية، انطلقت في 1400 مدينة وأكثر من 38 قرية.

وأشار مراسل العالم الی التغطية الاعلامية لهذا الحدث الكبير، مؤكداً ان 200 صحفي من دول اجنبية وأكثر من 7 آلاف صحفي ومصور ايراني يوثقون هذه المسيرات بالصوت والصورة.

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