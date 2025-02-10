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القسام تعلن تأجيل الافراج عن الأسرى 'الإسرائيلين' حتى إشعار آخر

القسام تعلن تأجيل الافراج عن الأسرى 'الإسرائيلين' حتى إشعار آخر
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة إنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

وأوضح أبو عبيدة أن قيادة المقاومة الفلسطينية راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

وأضاف أن في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

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