اتصال هاتفي بين وزيري خارجيه مصر وامريكا...هذا ما بحثاه

العالم-مصر

وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين، على موقعها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).

وقال البيان إن المباحثات بين عبد العاطي وروبيو، التي جرت بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، تناولت سبل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين القاهرة وواشنطن.

إقرأ أيضا..مصر ترد على مخططات ترامب: لا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بـ"منتدى مستقبل مصر الاقتصادي"، الذي تنظمه القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية المتلاحقة فى قطاع غزة وليبيا وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأكد عبد العاطي علي ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشان القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع واشنطن فيما يتعلق بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، إضافة إلى تأكيده على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية وضرورة وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد عبد العاطى دعم مصر الكامل للشعب السوري مؤكدلا على احترام وحدة وسلامة أراضيه.

كما تناولت المباحثات قضية الأمن المائي المصري، وقال عبد العاطي إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لتشغيل سد النهضة بصورة لا تؤثر على حقوق دولتى المصب مصر والسودان، إضافة إلى تأكيده على ضرورة مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.