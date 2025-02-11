ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا 'يوما ما'

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وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة Fox News الأمريكية: "لديهم أراضٍ ذات قيمة هائلة من حيث احتياطيات المعادن النادرة، والنفط، والغاز، وغيرها".

وتابع قائلا: "أريد أن تكون أموالنا في أمان، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات".

وختم ترامب قائلا: "قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يفعلون. قد يصبحون جزءا من روسيا يوما ما، وقد لا يصبحون".

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يذكر ان ترامب يُمهد من قبل وصوله سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد توليه الرئاسة للمرة الثانية، يمهد باستمرار لعزمه في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أظهر ترامب خلال مشاركته في منتدى 'دافوس' الاقتصادي رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي وصفها بالسخيفة.

من جانبه، أبدى فلاديمير بوتين استعداده لمفاوضات مع نظيره الأمريكي ترامب بشأن أوكرانيا، وأشار إلى وجود مواضيع مشتركة للبحث مع الولايات المتحدة.

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كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدوره، إن تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو.



وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من إمكانية تحسن العلاقات في حال مراعاة المصالح الروسية، إلا أنه لا يمكن توقع أية تحولات إيجابية جذرية في العلاقات الثنائية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض على صفقة من شأنها أن توقف الحرب مشيراً إلى خسارة أوكرانيا وروسيا كثيرا من الجنود على حد تعبيره.