السفارة الايرانية في بيروت تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم _ مراسلون

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد لقناة العالم: الوفاء يقتضي ان نكنون هنا في هذا الحفل لانتصار الثورة الاسلامية المباركة التي كانت هي الراية والمشعل والهادي للنهج الذي سلكه الشهيد حسن نصرالله وكل الشهداء من اجل القدس وكرامة الامة.

المشاركون اعتبروا ان دور ايران المحوري في مناصرة المستضعفين ودعم حركات المقاومة ضد المستكبرين والمحتلين جعلها اكثر تماسكا وقوة وثباتا في ساحات المواجهة.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجه: الجمهورية الاسلامية في ايران اليوم تحاصر وتهاجم فقط لانها وقفت وتقف مع فلسطين ونحن نعتبر كل من يحي القضية الفلسطينية جهة شريفة ونقف الى جانبها.

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في العام 1979 بدأت ايام عشرة الفجر التي قادها الامام الخميني الراحل بانصار حق الشعب الايراني على باطل الشاه المخلوع لتتحول ايران الى دولية اسلامية عصرية تمكنت خلالها من فرض نفسها قوة دولية على كافة المستويات.

46 عاما تمكنت خلالها ايران من ان تضع نفسها في مصاف الدول الرائدة وتشكل الرقم الصعب في المعادلات الاقليمية والدولية وكله بفضل مؤسسها الامام الخميني الراحل وقائدها الامام الخامنئي دام ظله.