نتنياهو يتجنب الأجواء الكندية خلال رحلته إلى واشنطن خوفًا من الاعتقال

العالم _ فلسطين المحتلة

يأتي هذا القرار في ظل مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى الخارج بعد صدور مذكرة الاعتقال بحقه وبحق وزير حربه المُقال، يوآف غالانت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطائرة اتخذت مسارًا خاصًا لتفادي الأجواء الكندية ودول أخرى أعلنت استعدادها لتنفيذ أمر اعتقاله.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو مُنع من دخول أكثر من 120 دولة حول العالم، بما في ذلك 39 دولة أوروبية و30 دولة أفريقية و24 دولة في الأمريكيتين.

وفي هذا السياق، ألمح رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، إلى إمكانية اعتقال نتنياهو في حال دخوله الأراضي الكندية، مؤكدًا التزام كندا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

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في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عن وقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، استنادًا إلى قرار غير ملزم من مجلس العموم الكندي. وأوضحت جولي أن الاقتراح الأصلي كان يتعلق بتعليق مبيعات الأسلحة، لكنه تم تعديله ليصبح حظرًا تامًا.

وصوت البرلمان الكندي لصالح إيقاف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 صوتًا مؤيدًا لإرسال الأسلحة إلى تل أبيب.