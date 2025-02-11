غريب ابادي: ايران توجه رسالة احتجاج لمجلس الامن على تصريحات ترامب

العالم - ايران

وفي منشور له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X، كتب غريب ابادي: الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني النبلاء والشرفاء في مسيرات إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية كان بمثابة رد قوي على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي.

واضاف : إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية. لذا وبهدف المتابعة القانونية، فإن ايران توجه رسالة احتجاج كوثيقة من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب التصريحات المناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق "أود إبرام اتفاق مع إيران بشأن وضعها غير النووي. أفضل ذلك على قصفها. إنهم لا يريدون الموت، لا أحد يريد الموت.