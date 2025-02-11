ترامب يهدد الأردن ومصر بقطع المساعدات إذا رفضوا استقبال الغزيين

العالم _ خاص بالعالم

ترامب وخلال توقيعه سلسلة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض، قال إنه سيقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضوا استقبال الغزيين، معربا عن اعتقاده أن هناك دولا ستستقبل اللاجئين الفلسطينين، ومنها الأردن.

وفيما تستمر ردود الفعل العربية الرافضة لخطة ترامب، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والاسلامية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة.

وسائل اعلام أمريكية ذكرت أن مصر أبلغت البيت الأبيض عدم نيتها أن تكون شريكا في مقترح ترامب في ترحيل الفلسطينين، وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة، هو تبني المجتمع الدولي نهجا يضمن حقوق شعوب المنطقة دون تمييز.

بيان الخارجية المصرية أشار إلى تشديد عبد العاطي خلال اجتماعه مع روبيو على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين في القطاع، كذلك على أحقية الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال، مشدداً على حق العودة للاجئين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

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من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا بعد اجتماع الطرفين المصري والأمريكي أكدت فيه أهمية التعاون الوثيق من أجل الحكم في غزة، وشددت على أن حركة حماس لا يمكنها أن تحكم غزة مجدداً.

بدوره دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المخطط الأمريكي - الصهيوني الهادف إلى تهجير سكان غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لمواجهة هذا المخطط، بينما أكد بن فرحان على الموقف ذاته الرافض للتهجير الغزيين، معلنا دعمه لمقترح إيران بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف ضد مخطط ترامب.

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