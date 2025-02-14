كاميرا العالم ترصد ما يفعله جيش الإحتلال في الجنوب اللبناني!

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه هناك ثلاث نقاط في القطاع الشرقي الذي يمتد على طول الحدود الشرقية مع فلسطين المحتلة وسوريا:

ونوه مراسلنا إلى النقطة الأولى وهي: أولاً، تلة الحمامس التي بدأ الاحتلال ببناء سواتر ترابية وغرف إسمنتية كبيرة عليها، بالإضافة إلى تجريف خنادق تفصل بينها وبين سهل الخيام الذي تشرف عليه هذه التلة بالكامل.

ثانياً، منطقة العويضة، وهي نقطة حاكمة تقع على مرتفع عالٍ جداً بين بلدتي كفر كلا والعديسة.



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ثالثاً، النقطة الواقعة بين بلدتي مركبا وحولا، بجانب موقع لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان، حيث بدأ الاحتلال بتجهيزها وتحصينها بغرف وكتل إسمنتية كبيرة.

أما النقطة الرابعة فهي في القطاع الأوسط، وتمتد من شمال شرق بلدة يارون باتجاه ما يسمى بحرش عيثا الشعب أو خلة عشور. وهي أيضاً نقطة حاكمة يمكن من خلالها أن يكشف الاحتلال الإسرائيلي كامل مناطق القطاع الأوسط من بنت جبيل وصولاً إلى عيتا الشعب.

وأخيراً، النقطة الخامسة في القطاع الغربي، وهي تقع على مرتفع جبل بلاط في الجنوب اللبناني، حيث وضع الاحتلال الإسرائيلي سابقاً أجهزة تجسس ودشماً خاصة بجنوده.

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