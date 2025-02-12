الاحتلال يمدد فترة البقاء في لبنان والحكومة تدعو للالتزام بالاتفاق

العالم - لبنان

كيان الاحتلال وعدم التزامه بالقرارات الدولية، شيئان متلازمان منذ نشأة الكيان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه تم تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

واضاف ان قواته ستبقى على الأرض في الجنوب وأصدر إعلانا عاجلا إلى سكان الجنوب اللبناني، يحذرهم من الانقال جنوبا لأن القوات مازالت منتشرة في الميدان.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت وسائل اعلام عبرية أن جيشَ الاحتلال لن ينسحبَ من بعضِ المواقعِ الإستراتيجية في جنوب لبنان وينوي تمديدَ مهلةِ انسحابهِ الى 28 من الشهرِ الجاري. وقالتْ إنّ تل ابيب لا تزالُ تُجري مفاوضاتٍ بهذا الشأن مع واشنطن رغمَ أنّ الاخيرةَ شددتْ على ضرورةِ استكمالِ انسحابِ الجيش بحلولِ الـ18 من هذا الشهر.

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعا الرئيس اللبناني دول الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في الـ18 من الشهر الجاري.

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وخلال لقائه وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، وبحث معه الملف اللبناني والوجود الاسرائيلي في الجنوب، اكد عون ضرورة التزام الاحتلال بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في هذا السياق.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تعهد بالعمل على إنجاز الانسحابِ الإسرائيلي في موعده وبسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة تطبيق ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تدعو لبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها.

مصادر اعلامية أكدت أن لبنان يراهن على التزام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده.