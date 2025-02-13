اتفاق اميركي روسي لبدء محادثات فورية حول أوكرانيا

العالم - الاميركيتان

وتوقّع ترامب “وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا في مستقبل غير بعيد”، وقال إنّ “البلد الذي يتصدى لغزو روسي، سيحتاج في مرحلة ما إلى انتخابات جديدة”.

تصريحات ترامب جاءت خلال دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض بعد إعلانه أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اقرأ وشاهد أيضا:

ترامب يشيد بتحقيق تقدم في المحادثات مع روسيا حول أوكرانيا

ولفت ترامب إلى أنّهما “اتفقا على إطلاق محادثات فورية لإحلال السلام في أوكرانيا”.

اقرأ ايضا:

ترامب يقول إنه تحدث هاتفياً مع بوتين والكرملين يرفض التعليق!

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه تحادث هاتفيًا أيضًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي “يريد السلام”، وفق ترامب.

المصدر: وكالات