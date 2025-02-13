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وقال الاسير المحرر يوسف المبحوح ان الاعتداء على الاسيرات الفلسطينيات كان تجاوز للخطوط الحمراء وكان لابد ان ترد الحركة الاسيرة، وتم وقوع الاختيار على وتشرفت بتنفيذ عملية طعن ضد سجانين اسرائيليين في سجن نفحة، مشيرا الى انه تعرض لمحاولات اغتيال بالاضافة الى التعذيب الجسدي بتكسير الضلوع والاكتاف والفك وكسور في انحاء متفرقة بجسده حيث كانت فترة الستة الاشهر الاولى صعبة جدا، حيث قضى معظم الفترة بالعزل الانفرادي وافرج عنه لفترة قصيرة جدا قبل ان يعود مرة اخرى بعد حرب الـ7 من اكتوبر 2023 كونه مصنف اسير خطر.

وبين انه يوجد بالحركة الاسيرة 24 اسير امني بالعزل، وستخدم العزل كاداة لتصفية الحسابات، والعزل هي زنزانة بحجم الفراش ويتعرض خلالها لاجراءات مشددة وبها 4 سجانين حيث يتم تقيده من الخلف والاقدام وتغطية الاعين فممنوع رؤية اي شيء او الحديث مع اي شخص خاصة بعد السابع من اكتوبر، فاذا سمع اي اسير يتحدث يتم الاعتداء عليه، ولم يسمح لهم بالخروج في فسحة واذا سمح تتم في غرفة مغلقة.

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واضاف ان الطعام كان سابقا مقبول نوعا ما، لكن بعد عملية طوفان الاقصى لم يكن هناك طعام فعلى سبيل المثال يتم تقديم معلقتين ارز نيء،لافتا الى انه فقد نصف وزنه تقريبا فقد كان وزنه 107 كجم وانخفض الى 54 كجم، وقد استعاد بعض وزنه بعد الافراج عنه، مشيرا الى ان الاحتلال سمح للاسرى بتناول الطعام فقط قبل الافراج عنهم كي لا يظهر ان الاسرى فاقدين للوزن.

واشار المبحوح الى انه تواجد مع الاسرى مروان البرغوثي وحسن سلامة، مشيرا الى تعرضهم للاعتداء عليهم بالضرب بشكل خاص ويومي رغم انهم كبار بالسن، مشددا على انه عزيمتهم قوية. واوضح انه لم يكن يسمح له بالزيارات وعليه اثار الضرب والتعذيب.

وعن استشهاد اهله قال الاسير المحرر انه استشهد اكثر من 130 شهيد من عائلته حيث شن الاحتلال حمله ممنهجة وخاصة على مخيم جباليا لانها عائلته تحسب على المقاومة، وقد تم ابلاغه باستشهاد اخيه عن طريق الاستخبارات كنوع من انواع كسر العزيمة وبعدها منعت الزيارات عنه، مشيرا الى ان ابو النور البرغوثي اخبره على دفعات استشهاد اهله لكنه تفاجئ عندما عودته من حجم الدمار الذي لحق بالمخيم حيث قصف الاحتلال المخيم بقوة تفجيرية توازي قنبلتين نوويتين.

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