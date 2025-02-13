من داخل البيت الابيض.. ابن أيلون ماسك يطالب ترامب بالرحيل +فيديو

العالم - الاميركيتان

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل ليل أكس، أبن أيلون ماسك الذي لا يفارق والده حتى في عمله، وكان يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ترامب أثناء المؤتمر الصحفي قائلًا له "أنت لست الرئيس وعليك الرحيل"، وذلك في بث مباشر للمؤتمر الصحفي، الأمر الذي دفع ترامب بالإشاحة عن وجهه بعيدًا عن الطفل الصغير ليل أكس.

وأثارت كلمات الطفل ليل أكس، الأبن الأصغر لأيلون ماسك، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ذلك بأن ابن أيلون ماسك جعل من الرئيس الأمريكي ترامب "أضحوكة" على الهواء مباشرة.

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جدير بالذكر أن الطفل ليل أكس، 4 سنوات نجل الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، الموظف الحكومي الخاص في إدارة الرئيس ترامب بوضع خاص، والذي يمكنه الإطلاع على الوثائق السرية، والمخول بتخفيض الإنفاق الحكومي في إدارة ترامب.

وبرغم الوضع الخاص لـ أيلون ماسك، في إدارة ترامب، والذي يعتبره البعض بأنه الحاكم الفعلي لأمريكا، لكنه لا يكاد يسير في البيت الأبيض إلا وحاملًا معه ابنه الصغير "ليل أكس"، الذي ولد في 4 مايو 2020، والمسموح له بالعبث في كل شيء داخل البيت الأبيض، حتى داخل مكتب الرئيس ترامب نفسه.