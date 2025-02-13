أكثر من 350 حاخاماً يوقعون إعلاناً ضد خطة ترامب بشأن غزة

العالم-الاحتلال

ويقول الإعلان، الذي وقعه حاخامات بما في ذلك شارون بروس ورولي ماتالون وأليسا وايز، بالإضافة إلى مبدعين وناشطين يهود بما في ذلك توني كوشنر وإيلانا جلازر ونعومي كلاين وجواكين فينيكس: "دعا ترامب إلى إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة وتابع الاعلان: يقول اليهوديون لا للتطهير العرقي!"

ويأتي الإعلان في أعقاب اقتراح ترامب "بالسيطرة على غزة" وترك مليوني فلسطيني نجوا من الهجوم الإسرائيلي المميت على القطاع الضيق "بدون بديل" سوى مغادرة منازلهم.

ودعا ترامب الأردن و دول عربية أخرى إلى استقبال الفلسطينيين - وهو الاقتراح الذي قوبل بانتقادات واسعة النطاق من الدول العربية وحلفاء آخرين بينما تم إدانته باعتباره خطة تطهير عرقي.

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وقال كودي إدجرلي، مدير حملة "باسمنا" وأحد منظمي الإعلان، إنه جاء في "وقت حرج حيث تتغير الخطوط الحمراء السياسية التي كانت يُعتقد ذات يوم أنها غير قابلة للتحرك بسرعة مع عودة تحالف ترامب ونتنياهو إلى الظهور"، وقال إنه "كان من المشجع أن نشهد مثل هذا التدفق السريع من الدعم من مختلف الأطياف الطائفية والسياسية"، مضيفًا: "رسالتنا إلى الفلسطينيين هي أنكم لستم وحدكم، ولم يتزعزع انتباهنا، ونحن ملتزمون بالقتال بكل نفس لدينا لوقف التطهير العرقي في غزة".

نكبة 1948

ووصف الحاخام توبا سبيتزر اقتراح ترامب ــ الذي استحضر الإرث المؤلم لنكبة 1948، التي هُجِّر خلالها مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا من ديارهم على يد الميليشيات الصهيونية ــ بأنه "خطة خبيثة".

وفي بيان صحفي رافق الإعلان، قال سبيتزر، الحاخام الكبير لجماعة دورشي تسيديك في نيوتن بولاية ماساتشوستس: "من الأهمية بمكان أن نضيف نحن في المجتمع اليهودي الأميركي أصواتنا إلى كل أولئك الذين يرفضون قبول هذه الخطة الخبيثة. إن حلم هتلر بجعل ألمانيا "خالية من اليهود" أدى إلى مذبحة اليهوديين".

وأضاف سبيتزر: "نحن نعلم جيدًا مثل أي شخص آخر العنف الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الأوهام. لقد حان الوقت لجعل وقف إطلاق النار دائمًا، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، والانضمام إلى الجهود الرامية إلى إعادة بناء غزة من أجل الناس الذين يعيشون هناك ومعهم".

وقال بيتر بينارت، رئيس تحرير صحيفة "جويش كارنتس"، الذي وقع على الإعلان: "من المروع للغاية أن نرى الدرجة التي يكون بها الأشخاص الذين يتمتعون بشرعية واحترام كبيرين في مجتمعنا على استعداد لدعم شيء يعتبر من أعظم الجرائم في القرن الحادي والعشرين".