الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيماتها لليوم الـ19

العالم _ فلسطين المحتلة

عززت قوات الاحتلال تواجدها العسكري في المدينة، حيث داهمت عدة منازل في الحيين الغربي والشرقي، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات السكان. كما اعتقلت الشاب رأفت أبو ليمون، بينما اعتقلت قوة خاصة الشاب كايد يحيى.

وتستولي قوات الاحتلال على مبانٍ سكنية في الحي الشرقي وتحولها إلى ثكنات عسكرية، مما يمنع السكان من الخروج للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأسفر العدوان عن دمار واسع في البنية التحتية، حيث هدمت جرافات الاحتلال العديد من المنازل في مخيم نور شمس، وسط تفجيرات وإطلاق نار. العائلات النازحة تواجه ظروفاً إنسانية قاسية، مع انقطاع الكهرباء والمياه، ونداءات استغاثة تتوالى من المواطنين المحاصرين.

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شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال منعت العائلات من العودة إلى منازلها، مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.