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فون دير لاين: الأمن الأوروبي يتطلب زيادة في الميزانيات الدفاعية

فون دير لاين: الأمن الأوروبي يتطلب زيادة في الميزانيات الدفاعية
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي "بمئات المليارات سنويا".

العالم - أوروبا

وقالت فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "ينفق الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وأضافت: "لقد ارتفع إنفاقنا الدفاعي من 200 مليار يورو قبل الحرب إلى أكثر من 320 مليار يورو العام الماضي".

وتابعت: "لكننا سنحتاج إلى زيادة هذا الرقم بشكل كبير مرة أخرى. لأن الانتقال من أقل من 2% إلى أكثر من 3% يعني مئات المليارات من الاستثمارات الإضافية كل عام".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 يناير الماضي، خلال مشاركته الافتراضية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن نيته مطالبة جميع دول حلف "الناتو" برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن العديد من أعضاء الحلف لم يلتزموا لفترة طويلة حتى بتخصيص 2% للإنفاق الدفاعي، إلى أن أصر هو شخصيا على احترام هذه القاعدة.

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