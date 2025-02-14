وزارة النقل العراقية تعلن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية

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وقال بيان للوزارة إن "غرفة عمليات الوزارة، وبتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شرعت على مدى ثلاثة أيام، بالخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية، والتي أحيت ليل الخميس في محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، أن "غرفة عمليات النقل التي يرأسها الوكيل الإداري حازم راضي الحفاظي، أشرفت بشكل ميداني على عمل غرفة العمليات التي تضم تشكيلات المسافرين الوفود، والنقل الخاص، والسكك الحديد، وبقية التشكيلات الساندة، في جميع محاور الخدمة بين كربلاء المقدسة والمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة".

وأشار البيان إلى أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تركز عملها ضمن محور: (كربلاء المقدس – بغداد) من نقطة ركن البستان، ومحور: (كربلاء المقدسة - حلة – النجف الأشرف) من نقطة باب طويريج"، مبينا انه "جرى تخصيص 250 حافلة للعمل ضمن هذين المحورين، كما جرى تخصيص مفارز فنية وإدارية وأخرى تشغيلية متخصصة للحفاظ على انسيابية عمل الخطة".

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وتابع البيان، أن "الشركة العامة للنقل الخاص قدمت خدماتها للزائرين، بإشراف ميداني من مدير عام الشركة أحمد الموسوي، في محاور (كربلاء المقدسة ـ بغداد) و(كربلاء المقدسة ـ حلة)، و(كربلاء المقدسة ـ النجف الأشرف)"، مشيرا إلى أن" تلك الخدمات تضمنت تنظيم عمل مركبات النقل الخاص في المرائب ومقترباتها، من خلال نشر مفارز ولجان متابعة من منتسبي النقل الخاص، لتنظيم حركة السير، وبالتنسيق مع الجهات الساندة".

وأكد البيان، أن" الشركة العامة للسكك الحديد، سيّرت قطاراتها من نوع DMU لخدمة الزائرين بين (بغداد ـ كربلاء المقدسة) وبالعكس، ومن (البصرة الى كربلاء المقدسة) وبالعكس، وكان هناك تواجد ميداني لمدير عام الشركة جبار الجبوري، لمتابعة الخطة الخدمية، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للزائرين".

ونوّه البيان، بأن "الزائرين أشادوا بمستوى الخدمات التي قدمتها لهم ضمن تلك المحاور، والذين أظهروا حرصا بالغا على الممتلكات العامة، وتعاونا كبيرا، تقديرا للجهود التي سخرتها الحكومة برئاسة السوداني، لخدمتهم".

وخلص البيان الى أن" توجيهات وزير النقل أكدت على مواصلة الخدمة حتى الانتهاء من تفويج جميع الزائرين في مدينة كربلاء المقدسة".