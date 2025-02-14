كربلاء المقدسة تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج)

العالم - خاص بالعالم

في أجواء ملؤها الإيمان اكتظت شوارع مدينة كربلاء المقدسة وساحاتها المحيطة بمرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام بملايين الزائرين الذين جاءوا من داخل و خارج العراق لإحياء ليلة النصف من شهر شعبان هذه المناسبة التي يترقبها المؤمنون باعتبارها من أعظم المناسبات الدينية

ولضمان انسيابية حركة الزوار شهدت المدينة المقدسة استنفارًا أمنياً واسعاً حيث انتشرت القوات الأمنية عند مداخل كربلاء وشوارعها الرئيسة مع تفعيل خطط التفتيش والمراقبة فضلاً عن تعزيز الإجراءات الصحية والخدمية لضمان راحة الوافدين.

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مشهد آخر أضفى روحانية خاصة على المناسبة تمثل بإيقاد الشموع في أرجاء المدينة حيث اعتادت العوائل على إشعال الآلاف منها في تقليد سنوي يعكس مظاهر الفرح والبهجة بولادة الإمام المهدي المنتظر.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..