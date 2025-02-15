شاهد.. أسلحة اغتنمتها المقاومة من وحدة النخبة الإسرائيلية

العالم – مراسلون

وخلال التغطية الميدانية المباشرة من ميدان تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من المقاومة الفلسطينية إلى الصليب الأحمر ومن ثم للجانب الإسرائيلي، لفت مراسلنا نقلاً عن مصادر خاصة لقناة العالم أن كتائب القسام سلمت مرة أخرى الإسرى الإسرائيلين في سيارات تم اغتنامها من الاحتلال على يد كتائب القسام في السابع من أكتوبر داخل الأراضي المحتلة.

واستعرضت كاميرا العالم بعض قطع السلاح التي اغتنمها مجاهدو ونخبة كتائب القسام من الجيش الإسرائيلي في السابع من اكتوبر، وأوضح أن منها قطعة سلاح من نوع تافور مخصصة للنخبة الإسرائيلية، وقال: في المرة الماضية وفي الدفعة الخامسة لتسليم الأسرى استعرضنا قطع السلاح من نوع إم 4 التي اغتنمها كتائب القسام من جنود الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن قطعة نوع تافور هي أيضاَ مخصصة للنخبة الإسرائيلية، حيث أن أبطال ونخبة كتائب القسام اغتنموا قطع السلاح هذه المخصصة للنخبة الإسرائيلية، حيث تحمل بعض الإضافات المعدلة عليها التي يمكنها إلقاء بعض من قنابل الإينرجا، إضافة إلى المناظير والعدسات المخصصة للقنص ودقة الاستهداف.

وبين أن نخبة كتائب القسام اغتنمت من الجيش الإسرائيلي في السابع من اكتوبر من الأراضي المحتلة عشرات من قطع السلاح، وقال: هذه الرسالة من نخبة كتائب القسام للجانب الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية لها الكلمة ولها المكان والميدان وهي الأقوى والاجدر بالحصول على كل ما يمتلك الجيش الإسرائيلي.

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