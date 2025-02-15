العراق يبدأ تسلم إرهابيين من سوريا ونقلهم إلى سجونه

العالم - العراق

جاء ذلك خلال لقاء جمع حسين بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، جوناثان باول، حيث ناقش الجانبان تعقيدات المشهد السياسي في سوريا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وأشار البيان إلى أن الوزير العراقي أعرب عن قلق بغداد إزاء تحركات عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية، مشددًا على أهمية الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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وبحث اللقاء الدور الدولي في تسوية الأزمة السورية، واستعرض الوزير حسين نتائج محادثاته مع نظيره السوري على هامش مؤتمر باريس لدعم سوريا، الذي عُقد مؤخرًا.

وأكد الوزير العراقي أن بلاده باشرت رسمياً عملية استلام الإرهابيين العراقيين من سوريا، لافتًا إلى ضرورة إشراك جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في العملية السياسية، بعيدًا عن أي تهميش أو إقصاء.

كما أعرب حسين عن استعداد العراق لتقديم الدعم والمساعدة لضمان تحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية تجنّب التفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.