بالصور.. ملك الاردن يستقبل حفيدته الثانية امينة

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وأنجبت الأميرة إيمان مولودتها الأولى في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن، وهو مستشفى يتبع للقوات المسلحة الأردنية.

من جهتها، نشرت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" صورة كتب فيها: "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة.. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل".

كما نشرت مجموعة من الصور تظهر فيها المولودة الجديدة مع تعليق: "إيمان ريحانة الدار صارت أم .. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

وقبل أسابيع، شاركت الملكة رانيا صورة تجمع ابنتها وزوجها، معلنة بذلك عن الحمل، حيث قالت: "الاثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير".

وفي أغسطس الماضي، رزق الملك عبد الله بحفيدته الأولى من ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين، حيث أطلق عليها اسم إيمان.