تحرك أميركي لعقد مفاوضات روسية- أوكرانية وقلق أوروبي من التهميش

العالم - أوكرانيا

مع تسارع خطى واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا، مخاوف الأوروبيين من التهميش الأميركي واستبعادهم عن أي مفاوضات بهذا الشأن تتعزز.

وقبيل أيام من انطلاق محادثات سلام يبدأها مسؤولون كبار من إدارة الرئيس دونالد ترامب مع مفاوضين روس وأوكرانيين في السعودية من دون مشاركة أوروبية، أجرى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اتفقا خلاله على اتصالات منتظمة بما يشمل التحضير لقمة روسية أميركية على مستوى عال كما أبديا استعدادهما المتبادل للتعاون بشأن القضايا الدولية الراهنة بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا.

اتصال كان قد سبقه آخر، اجراه ترامب بنظيره الروسي فلادمير بوتين دون أن يتشاور مع الأوروبيين تبعه أيضا اتصاله بالرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي، إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق معه مسبقا بشأن استراتيجية للتفاوض.

تطورات أثارت قلقا أوكرانيا وأوروبيا. فولوديمير زيلينسكي حض حلفاءه على التحرك ضد روسيا والعمل على انشاء جيش أوروبي موجد معربا عن مخاوفه من أن تبرم واشنطن اتفاقا مع موسكو من وراء ظهر كييف.

وقال زيلينسكي:

"أرى حقا أن الوقت حان لإنشاء القوات المسلحة الأوروبية. الرئيس ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء، فهو يحترم القوة. الزمن الذي كانت فيه أميركا تدعم أوروبا لمجرد أنها فعلت ذلك دائما، قد انتهى. أحضكم على التحرك من أجل مصلحتكم. أميركا لن تقدّم ضمانات ما لم تكن ضمانات أوروبا قوية".

إقرأ أيضا.. ترامب يعد بمشاركة كييف في محادثات السلام مع روسيا

ولمناقشة التطورات الجديدة أعلن الاليزيه أن فرنسا تبحث مع حلفائها عقد قمة غير رسمية بشأن أوكرانيا فيما قال زعماء أوروبيون إنهم يواجهون صعوبة في إسماع أصواتهم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو:

"يتعين علينا أن نبذل جهوداً أكبر بكثير مما بذلناه حتى الآن. كما أنه علينا ان نكون مستعدين لأننا قد نواجه أياما صعبة، ونتخذ قرارات معقدة، إذا كنا نريد حقاً ضمان أمن القارة الاوروبية".

بريطانيا من جهتها شددت على ضرورة أن تتولى أوروبا دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي وأن تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مستقبل أوكرانيا. بينما رأى الأمين العام للناتو مارك روته ان على الأوروبيين أن يظهروا فائدتهم في حال أرادوا ممارسة أي تأثير في ملف أوكرانيا.