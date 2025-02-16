بالفيديو.. اسماعيل رضوان خروقات الاحتلال تهدد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

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واضاف اسماعيل رضوان في حوار خاص لقناة العالم، انه تم تسجيل خروقات الاحتلال حيث اطلق قوات الاحتلال اعيرة نارية ومنها جريمة اليوم باستهداف الشرطة المدنية التي تعمل على تأمين ادخال المساعدات شرق رفح ما يمثل انتهاك خطير لاتفاق التهدئة

وحمل رضوان الاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، وعدم التزامه بكافة التعهدات التي وقع عليها، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني متسمك بارضه.

واشار الى انه خلال اللقاءات المقاومة مع الوسطاء واللجان الفنية الخاصة باتمام الاتفاق كانت هناك وعود صريحة ليلة تنفيذ اطلاق سراح الاسرى الثلاثة وكان هناك مؤشرات ايجابية، مضيفا الى انه حرصا على مصلحة شعبنا وعدم توفير الذرائع للكيان الصهيوني التزمنا بالتوقيات الزمنية لاطلاق سراح الاسرى، لكن الاحتلال الصيهوني يرواغ ويماطل، فيما يضغط الوسطاء على الاحتلال لالزامه بتعهداته.

واكد ان المقاومة بمرحلة ترقب وتقييم للمرحلة الحالية وتراقب هذه الخروقات وتتواصل مع الوسطاء لاجبار الاحتلال على الوفاء بالتزاماته، مشيرا الى ان اي تسويف او تعطيل او خروقات من جانب الاحتلال من شانه ان يعرض الاتفاق للخطر.

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